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Сенат США признал процесс импичмента Трампу конституционным

Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента экс-президенту Дональду Трампу конституционным.

Как свидетельствуют результаты голосования, 56 сенаторов признали процесс импичмента Трампу конституционным, 44 проголосовали против.

В поддержку импичмента выступили в основном сенаторы-демократы. Тем не менее шесть представителей Республиканской партии - Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе и Пэт Туми присоединились к ним.

В конце прошлого месяца сенатор-республиканец Рэнд Пол уже инициировал голосование по данному вопросу. Тогда 55 сенаторов признали импичмент законным, а 45 - противозаконным. При этом только пять республиканцев высказались за законность импичмента.

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Перед штурмом Капитолия Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах: по его мнению, Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование. Позже демократы в Конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия.

В январе большинство членов Палаты представителей одобрило резолюцию об объявлении импичмента Трампу, после чего этот вопрос перешел на рассмотрение Сената США - верхней палаты Конгресса.

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Тэги: США, ТРАМП, ИМПИЧМЕНТ, ГОЛОСОВАНИЕ


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