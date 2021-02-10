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США и Южная Корея договорились о консультациях по вопросу политики в отношении КНДР - южнокорейский МИД

Главный переговорщик Южной Кореи по вопросам, связанным с ядерной программой, Но Кю Дук и исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сун Ким в ходе телефонного разговора договорились провести консультации по пересмотру Вашингтоном политики в отношении КНДР, сообщает МИД Южной Кореи.

"В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями о том, как две страны могут сотрудничать для достижения прогресса в усилиях по полной денуклеаризации и установлению прочного мира на Корейском полуострове", - говорится в пресс-релизе министерства.

"Они договорились продолжить серьезные консультации по каждому из вопросов, включая процесс пересмотра политики США в отношении Северной Кореи", - добавило внешнеполитическое ведомство.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью каналу NBC, что новая администрация США проанализирует политику в отношении Пхеньяна, чтобы определить наиболее эффективные пути достижения денуклеаризации Корейского полуострова.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре во время работы предыдущей администрации Дональда Трампа. В ходе него была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

После второго саммита, состоявшегося в Ханое в феврале 2019 года, который закончился без соглашения, переговоры о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном остаются в тупике.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, КНДР, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]