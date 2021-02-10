Манат продолжает дешеветь к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 10 февраля ЦБА установил 2,062 манат/1EUR (9 февраля - 2,0535 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 февраля установил 0,023 манат/1RUB (9 февраля - 0,0229 манат/1RUB).

А.Мамедов