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Цена на нефть

09.02 $/bbl   WTI 58.36 0.39 Brent 61.09 0.53

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ТЭК 10.02.2021 09:29

Цены на нефть опускаются после многодневного ралли, Brent подешевела $61,04 за баррель

Цены на нефть снижаются в среду после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах в США за минувшую неделю.

Как сообщил API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 5 февраля, сократились на 3,5 млн баррелей. Снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд, однако оно замедлилось по сравнению с предыдущей неделей, когда запасы упали на 4,26 млн баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в среду составляет $61,04 за баррель, что на $0,05 (0,08%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 9 февраля эти контракты подорожали на $0,53 (0,9%) - до $61,09 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $58,24 за баррель, что на $0,12 (0,21%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,39 (0,7%) - до $58,36 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги 9 февраля на максимумах с января 2020 года.

Стоимость Brent выросла во вторник по итогам восьмой сессии подряд, WTI дорожала семь сессий подряд.

"При том что динамика предложения на нефтяном рынке является ясной и устойчивой, внимание трейдеров сосредоточено на перспективах спроса", - отмечается в обзоре экспертов Sevens Report Research.

"Продолжающаяся вакцинация, некоторое снижение заболеваемости COVID-19, а также ожидания принятия нового пакета стимулов в США, улучшают перспективы спроса", - цитирует обзор MarketWatch.

Эксперты, однако, отмечают, что технические индикаторы указывают на возможную коррекцию цен на нефть после длительного подъема. Кроме того, есть опасения, что повышение цен будет способствовать наращиванию добычи некоторыми производителями нефти, пишет Bloomberg.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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