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Вакцина AstraZeneca от коронавируса одобрена для применения в Южной Корее - министерство

Министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов Южной Кореи в среду одобрило применение вакцины AstraZeneca от COVID-19 для всех взрослых, включая лиц в возрасте 65 лет и старше, сообщило агентство "Ренхап".

Министерство, тем не менее, предостерегло от прививок вакциной AstraZeneca пожилых людей после того, как эксперты заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности для этой возрастной группы.

Одновременно ведомство в качестве условия выдвинуло требование, чтобы фармацевтическая компания-разработчик представила дополнительные данные о текущих клинических испытаниях третьей фазы на взрослых в возрасте старше 18 лет.

На прошлой неделе экспертный комитет Европейского агентства по лекарственным средствам единогласно рекомендовал использовать вакцину для людей старше 18 лет.

Однако несколько европейских стран, включая Германию и Францию, объявили, что ограничат применение вакцины для молодых людей, и предостерегли от ее применения для пожилых людей, сославшись на недостаточные данные о ее эффективности.

AstraZeneca начнет поэтапные поставки своей вакцины в Южную Корею с 24 февраля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ВАКЦИНА, ОДОБРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]