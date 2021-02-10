Вакцина AstraZeneca от коронавируса одобрена для применения в Южной Корее - министерство

Министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов Южной Кореи в среду одобрило применение вакцины AstraZeneca от COVID-19 для всех взрослых, включая лиц в возрасте 65 лет и старше, сообщило агентство "Ренхап".
Министерство, тем не менее, предостерегло от прививок вакциной AstraZeneca пожилых людей после того, как эксперты заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности для этой возрастной группы.
Одновременно ведомство в качестве условия выдвинуло требование, чтобы фармацевтическая компания-разработчик представила дополнительные данные о текущих клинических испытаниях третьей фазы на взрослых в возрасте старше 18 лет.
На прошлой неделе экспертный комитет Европейского агентства по лекарственным средствам единогласно рекомендовал использовать вакцину для людей старше 18 лет.
Однако несколько европейских стран, включая Германию и Францию, объявили, что ограничат применение вакцины для молодых людей, и предостерегли от ее применения для пожилых людей, сославшись на недостаточные данные о ее эффективности.
AstraZeneca начнет поэтапные поставки своей вакцины в Южную Корею с 24 февраля.
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