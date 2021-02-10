Число заражений COVID-19 в мире превысило 106,9 млн, число жертв - 2,3 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды составило 106 млн 902 тыс. 907 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 341 тыс. 4, выздоровели более 77 млн человек.
В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен 27 млн 189 тыс. 761 инфицированный COVID-19, зафиксировано 468 тыс. 103 летальных исхода, излечились около 17 млн человек.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 858 тыс. 371, число скончавшихся - 155 тыс. 252, поправились более 10,5 млн человек.
Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 599 тыс. 565 заболевших, из них умерли 233 тыс. 520 человек, вылечились более 8,5 млн.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 301,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 444 человека, Индии - 112, Бразилии - 1 тыс. 94.
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