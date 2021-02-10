Пограничники Азербайджана пресекли попытку контрабанды из Ирана около 12 кг наркотиков

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана пресекла попытку ввоза в страну крупной партии наркотиков и психотропных средств из Ирана, сообщает ГПС.
"В результате проведенных оперативно-розыскных 8 февраля из незаконного оборота было изъято 11,71 кг наркотических средств и психотропных веществ.", - отмечается в сообщении ГПС.
По данным Погранслужбы, на служебной территории погранзаставы "Горадиз", недалеко от села Арайатлы Физулинского района был замечен автомобиль марки "ВАЗ-2107", двигающийся вдоль государственной границы водитель, остановив автомобиль, забрал из тайника пакет. Не подчинившись приказу "Стоять", подозреваемый предпринял попытку бегства, но был задержан.
"Задержанным оказался житель Газахского района Хаям Мамедов 1982 года рождения. Для маскировки своих действий он прибыл в приграничный район вместе с членами семьи. При Мамедове был обнаружен пакет с наркотическими веществами и психотропными препаратами общим весом 9,16 гг", - говорится в информации.
Кроме того, в тот же день в южной части Каспийского моря пограничное судно, охранявшее государственную границу, обнаружило и изъяло 2,55 кг наркотических веществ, прикрепленных к навигационному знаку.
Б.Рустамбеков
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