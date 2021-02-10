Миллионы японцев могут остаться без вакцины от COVID-10 из-за недостатка специализированных шприцов

В Японии смогут вакцинировать от коронавируса меньше людей, чем планировалось изначально, из-за нехватки специализированных шприцов, способных извлечь из флакона с вакциной Pfizer все шесть доз, пишет в среду газета Japan Times.
"Шприцы, используемые в Японии, могут извлекать (из флакона Pfizer - ИФ) только пять доз. Мы будем использовать все имеющиеся у нас шприцы, способные извлекать шесть доз. Но, конечно же, их будет недостаточно", - сказал министр здравоохранения страны Норихиса Тамура..
Компания Pfizer поставляет вакцину в специальном флаконе, который рассчитан на шесть доз. Однако для извлечения из них последней - шестой - дозы нужен специализированный шприц, отличный от применяемых в Японии.
Таким образом, в Японии смогут использовать каждый флакон лишь на пять доз, что позволить привить вакциной Pfizer 60 млн человек, тогда как власти ранее заявляли, что доз вакцины хватит 72 млн человек.
Вакцина производства Pfizer пока еще находится на стадии рассмотрения Минздрава Японии. Ожидается, что она получит одобрение 15 февраля. Заявку также подала компания AstraZeneca.
Японское правительство планирует начать вакцинацию сотрудников медучреждений 17 февраля.
За время пандемии в Японии выявили 406 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 6,4 тыс. человек скончались от последствий COVID-19.
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