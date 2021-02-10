В Германии растет темп распространения коронавируса

Число новых случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки составило более 8 тыс., это примерно на 2 тыс. больше, чем днем ранее, сообщают европейские СМИ со ссылкой на институт Роберта Коха.

Число летальных исходов среди инфицированных за сутки увеличилось на 813 до 62 969.

На прошлой неделе глава института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что эпидемиологическая ситуация в Германии пока не под контролем, а больницы по-прежнему полны.

Массовая вакцинация от коронавируса в стране началась 27 декабря. Следующие 5 млн доз основные поставщики вакцин - Moderna, Pfizer и AstraZeneca - должны поставить в Германию к 22 февраля. Кроме того, власти уже сделали заказ на вакцины на 2022 год.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом более 2,3 млн человек, более 63,2 тыс. умерли.