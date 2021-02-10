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Дальнее зарубежье 10.02.2021 14:46

Трамп скрывал информацию о разговорах с Путиным, но доступ к ней теперь может получить Байден - газета

Бывший президент США Дональд Трамп во время своего срока на посту главы государства не раскрывал все детали своих разговоров с российским президентом Владимиром Путиным, пишет газета Politico.

По данным издания, речь идет о как минимум десяти беседах между лидерами за последние четыре года.

"Понимание того, о чем говорили они между собой, может помочь выяснить, раскрывал ли Трамп когда-либо секретную информацию или заключал какие-либо соглашения с российским лидером, которые могли бы застать врасплох новую администрацию", - пишет Politico.

Газета отмечает, что теперь, когда Белый дом возглавляет Джо Байден, "он может сам все увидеть". По словам бывшего члена администрации Трампа, Байдену и его команде "не нужно наше разрешение для того, чтобы увидеть эти записи (разговоров - ИФ)".

По словам одного из бывших членов Совета нацбезопасности США, который в настоящее время близок к команде Байдена, "узнать то, что Трамп говорил Путину, представляется приоритетом национальной безопасности".

Издание указывает, что Трамп во время своего президентства проявлял особую осторожность при личных беседах с иностранными лидерами, чтобы "избежать утечек".

Отмечается, что после телефонных разговоров Трампа с Путиным "сообщения о содержании (беседы - ИФ) часто сначала публиковал Кремль или же Трамп в твиттере". "И хотя телефонные разговоры не записывались, помощники (Трампа - ИФ) обычно слушали разговоры и делали заметки", - пишет Politico.

Однако бывший советник Трампа со своей стороны заявил, что бывший президент США "редко говорил российскому лидеру что-либо такое, что он не озвучил бы ранее публично".

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Тэги: США, ТРАМП, ПУТИН, РАЗГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]