Запад хочет, чтобы Россия была удобной территорией для продвижения их собственных интересов - Лавров

Запад пытается сделать из России территорию, удобную для продвижения своих интересов, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, защиту международного права, наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление тех западных коллег, которые хотят сделать нас, по большому счету, послушными, хотят заставить нас согласиться с теми весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют, и которые противоречат российской культурной традиции, хотят, чтобы Россия была удобной территорией для продвижения их собственных интересов", - сказал Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в память о погибших дипломатах.

Глава МИД РФ подчеркнул, что в последнее время такие действия Запада становятся "все более и более ожесточенными".