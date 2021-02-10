Запад хочет, чтобы Россия была удобной территорией для продвижения их собственных интересов - Лавров

Запад пытается сделать из России территорию, удобную для продвижения своих интересов, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, защиту международного права, наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление тех западных коллег, которые хотят сделать нас, по большому счету, послушными, хотят заставить нас согласиться с теми весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют, и которые противоречат российской культурной традиции, хотят, чтобы Россия была удобной территорией для продвижения их собственных интересов", - сказал Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в память о погибших дипломатах.
Глава МИД РФ подчеркнул, что в последнее время такие действия Запада становятся "все более и более ожесточенными".
Азербайджан и Армения провели обмен пленными - Мурадов
Визиты на территорию Азербайджана без разрешения Баку незаконны, принимаются соответствующие меры - глава МИД
Инвестиции в Карабах позволят довести товарооборот между Турцией и Азербайджаном до $15 млрд в год– глава DEIK
Equinor списала $166 млн по обязательствам в Охотском море в рамках сделки с Роснефтью
Carlsberg Azerbaijan в 2020г увеличила объемы продаж на 16%
Татнефть в 2021г увеличит инвестиции в геологоразведку в Татарстане на 43%, в целом в РФ - на 1%
Британский принц Чарльз и его супруга привились от COVID-19
Документальный фильм "Гунда" вошел в шорт-лист "Оскара"
Эксперт ВОЗ усомнился в разведданных США о происхождении COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Visa запускает в Азербайджане глобальную программу Visa Everywhere Initiative 2021
Nar поддержал серию международных шахматных онлайн-игр «Karabakh is Azerbaijan»
Банк Республика запускает кредитную кампанию для работников налоговой службы
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств