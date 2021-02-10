Планируемая оппозицией акция с фонариками организуется под влиянием Запада - МИД РФ

Запланированная на 14 февраля акция "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) организуется под влиянием Запада, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Там цветочки бывают, ленточки", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отметив, что как правило подготовка акций со стороны США, натовских, брюссельских структур проходит именно так.

Так Захарова ответила на вопрос журналистов, правда ли она считает, что акция с фонариками подсказана ФБК представителями НАТО.

"Цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хэштеги", - продолжила она.

"Мы не только видим, мы знаем. Здесь нечего скрывать, придумывать, это просто классическая идёт работа", - сказала Захарова.