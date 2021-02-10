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Дальнее зарубежье 10.02.2021 14:17

Планируемая оппозицией акция с фонариками организуется под влиянием Запада - МИД РФ

Запланированная на 14 февраля акция "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) организуется под влиянием Запада, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Там цветочки бывают, ленточки", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отметив, что как правило подготовка акций со стороны США, натовских, брюссельских структур проходит именно так.

Так Захарова ответила на вопрос журналистов, правда ли она считает, что акция с фонариками подсказана ФБК представителями НАТО.

"Цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хэштеги", - продолжила она.

"Мы не только видим, мы знаем. Здесь нечего скрывать, придумывать, это просто классическая идёт работа", - сказала Захарова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ОППОЗИЦИЯ, ФОНАРИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]