Премьер Эстонии называет визит Борреля в Москву плохо подготовленным, выражает недовольство его итогами

Эстония недовольна итогами визита в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля (Josep Borrell) и работает над установлением санкций в отношении России, заявила премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas).

"Я соглашусь с теми, кто оценивает визит верховного представителя ЕС как плохо продуманный с точки зрения времени, программы и представленных целей", - заявила Каллас в понедельник порталу телерадиовещания ERR.

По ее словам, Боррель наверняка даст пояснения и оценку своего визита, но важнее дать оценку деятельности России.

"Целью России было, очевидно, унизить Борреля и одновременно с этим атаковать ЕС", - считает глава эстонского правительства.

По ее мнению, объявление европейских дипломатов persona non grata во время визита Борреля в Москву, заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова на пресс-конференции и "на этом фоне преследование политических оппонентов и насилие против мирных демонстрантов являются хорошим уроком для тех, у кого еще были иллюзии, что с современной Россией можно вести откровенный диалог и поддерживать взаимно полезные отношения".

Как сказала Каллас, ей ясно, что "Россия не заинтересована в существенном диалоге с Европейским союзом и настало время признать это".

Она сообщила, что у нее состоится ряд телефонных разговоров с европейскими коллегами, желающими обсудить отношения ЕС-Россия, вскоре состоится и обсуждение этой тематики и в рамках Совета ЕС.

"Одновременно мы работаем над тем, чтобы установить санкции в отношении России в связи с нарушением прав человека", - сказала премьер-министр.