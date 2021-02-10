Премьер Эстонии называет визит Борреля в Москву плохо подготовленным, выражает недовольство его итогами

Эстония недовольна итогами визита в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля (Josep Borrell) и работает над установлением санкций в отношении России, заявила премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas).
"Я соглашусь с теми, кто оценивает визит верховного представителя ЕС как плохо продуманный с точки зрения времени, программы и представленных целей", - заявила Каллас в понедельник порталу телерадиовещания ERR.
По ее словам, Боррель наверняка даст пояснения и оценку своего визита, но важнее дать оценку деятельности России.
"Целью России было, очевидно, унизить Борреля и одновременно с этим атаковать ЕС", - считает глава эстонского правительства.
По ее мнению, объявление европейских дипломатов persona non grata во время визита Борреля в Москву, заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова на пресс-конференции и "на этом фоне преследование политических оппонентов и насилие против мирных демонстрантов являются хорошим уроком для тех, у кого еще были иллюзии, что с современной Россией можно вести откровенный диалог и поддерживать взаимно полезные отношения".
Как сказала Каллас, ей ясно, что "Россия не заинтересована в существенном диалоге с Европейским союзом и настало время признать это".
Она сообщила, что у нее состоится ряд телефонных разговоров с европейскими коллегами, желающими обсудить отношения ЕС-Россия, вскоре состоится и обсуждение этой тематики и в рамках Совета ЕС.
"Одновременно мы работаем над тем, чтобы установить санкции в отношении России в связи с нарушением прав человека", - сказала премьер-министр.
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