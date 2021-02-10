МВД Белоруссии обещает не допустить несанкционированных акций во время проведения Всебелорусского народного собрания

Правоохранительные органы не допустят проведения каких-либо незаконных акций на фоне Всебелорусского народного собрания, которое открывается 11 февраля, заявляют в МВД Белоруссии,
"Основная задача сотрудников милиции в эти дни - предупредить правонарушения, разъяснить правила поведения и меры ответственности. В то же время правоохранители не допустят проведения каких-либо несанкционированных акций на фоне важного общественно-политического мероприятия", - говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.
В МВД подчеркнули, что правопорядок будет обеспечен: "Любые противоправные действия - пресечены, а каждому из них - дана правовая оценка".
Там также сообщили, что накануне шестого Всебелорусского народного собрания органы внутренних дел принимают все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности.
"Это связано, в том числе с прибытием в столицу большого количества людей. Организованы маршруты движения колонн автобусов, задействованных в перевозке делегатов, определены места для временной стоянки транспорта по прибытию", - рассказали в ведомстве.
В МВД обратили внимание жителей и гостей столицы, что 11 и 12 февраля на городских улицах возможны кратковременные ограничения движения, в том числе по причине сложных погодных условий.
"По прогнозам синоптиков, в течение недели в Минске ожидается сильный снегопад. В этой связи автомобилистам и пешеходам необходимо учитывать ограничения движения для прохождения колонн снегоуборочной техники. Так как из-за обильных осадков возможны аварийные и заторовые ситуации, по возможности откажитесь от использования личного транспорта", - призвали в министерстве.
Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдет 11-12 февраля в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор такие собрания проходят каждые пять лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.
Такие собрания прошли в 2001, 2006 и 2010 годах незадолго до президентских выборов. Пятое Всебелорусское народное собрание состоялось летом 2016 года, после выборов президента.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
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