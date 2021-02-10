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СНГ 10.02.2021 16:06

МВД Белоруссии обещает не допустить несанкционированных акций во время проведения Всебелорусского народного собрания

Правоохранительные органы не допустят проведения каких-либо незаконных акций на фоне Всебелорусского народного собрания, которое открывается 11 февраля, заявляют в МВД Белоруссии,

"Основная задача сотрудников милиции в эти дни - предупредить правонарушения, разъяснить правила поведения и меры ответственности. В то же время правоохранители не допустят проведения каких-либо несанкционированных акций на фоне важного общественно-политического мероприятия", - говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.

В МВД подчеркнули, что правопорядок будет обеспечен: "Любые противоправные действия - пресечены, а каждому из них - дана правовая оценка".

Там также сообщили, что накануне шестого Всебелорусского народного собрания органы внутренних дел принимают все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности.

"Это связано, в том числе с прибытием в столицу большого количества людей. Организованы маршруты движения колонн автобусов, задействованных в перевозке делегатов, определены места для временной стоянки транспорта по прибытию", - рассказали в ведомстве.

В МВД обратили внимание жителей и гостей столицы, что 11 и 12 февраля на городских улицах возможны кратковременные ограничения движения, в том числе по причине сложных погодных условий.

"По прогнозам синоптиков, в течение недели в Минске ожидается сильный снегопад. В этой связи автомобилистам и пешеходам необходимо учитывать ограничения движения для прохождения колонн снегоуборочной техники. Так как из-за обильных осадков возможны аварийные и заторовые ситуации, по возможности откажитесь от использования личного транспорта", - призвали в министерстве.

Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдет 11-12 февраля в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор такие собрания проходят каждые пять лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.

Такие собрания прошли в 2001, 2006 и 2010 годах незадолго до президентских выборов. Пятое Всебелорусское народное собрание состоялось летом 2016 года, после выборов президента.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СОБРАНИЕ, ПРАВОПОРЯДОК, МВД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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