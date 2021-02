Байден и Йеллен обсудили предложения по поддержке экономики с главами JPMorgan, Walmart и Gap

Американский президент Джо Байден и министр финансов США Джанет Йеллен провели встречу с главными исполнительными директорами ряда американских компаний для обсуждения пакета мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, представленного ранее Байденом.

Во встрече, в частности, приняли участие глава JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон, CEO Walmart Inc., Gap Inc. и Lowe`s Cos. Даг МакМиллон, Соня Сингал и Марвин Эллисон, а также руководитель торговой палаты США Том Донохью и вице-президент США Камала Харрис.

Байден отметил, что Штатам необходимо быстро принять меры как для преодоления пандемии коронавируса, так и для восстановления экономики, и он хотел бы услышать, что думают представители бизнеса о его подходе к этому вопросу, а также понять, могут ли они найти общий язык.

Предложенный Байденом план включает в себя прямые выплаты американцам в размере $1400, выделение $350 млрд штатам и местным органам власти, а также $70 млрд на вакцинацию от COVID-19 и программы тестирования.

Даймон сообщил по итогам встречи, что ее участники провели "конструктивную и детальную беседу", в ходе которой обсудили, в частности, "насущные проблемы множества американцев, путь к устойчивому и равномерному восстановлению экономики, а также будущее американской конкурентоспособности".

По словам представителя Gap Сингал, участники встречи разделяют тревогу, связанную с несоразмерно серьезным влиянием COVID-19 на отдельные сообщества, при том, что более половины потерянных из-за пандемии рабочих мест в стране пришлось на долю женщин, преимущественно чернокожих или латиноамериканок.

Сингал одобрила планы администрации Байдена по смягчению последствий кризиса "особенно для женщин и цветных сообществ, на которые приходится основная часть сотрудников и клиентов Gap".