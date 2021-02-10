Байден и Йеллен обсудили предложения по поддержке экономики с главами JPMorgan, Walmart и Gap

Американский президент Джо Байден и министр финансов США Джанет Йеллен провели встречу с главными исполнительными директорами ряда американских компаний для обсуждения пакета мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, представленного ранее Байденом.
Во встрече, в частности, приняли участие глава JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон, CEO Walmart Inc., Gap Inc. и Lowe`s Cos. Даг МакМиллон, Соня Сингал и Марвин Эллисон, а также руководитель торговой палаты США Том Донохью и вице-президент США Камала Харрис.
Байден отметил, что Штатам необходимо быстро принять меры как для преодоления пандемии коронавируса, так и для восстановления экономики, и он хотел бы услышать, что думают представители бизнеса о его подходе к этому вопросу, а также понять, могут ли они найти общий язык.
Предложенный Байденом план включает в себя прямые выплаты американцам в размере $1400, выделение $350 млрд штатам и местным органам власти, а также $70 млрд на вакцинацию от COVID-19 и программы тестирования.
Даймон сообщил по итогам встречи, что ее участники провели "конструктивную и детальную беседу", в ходе которой обсудили, в частности, "насущные проблемы множества американцев, путь к устойчивому и равномерному восстановлению экономики, а также будущее американской конкурентоспособности".
По словам представителя Gap Сингал, участники встречи разделяют тревогу, связанную с несоразмерно серьезным влиянием COVID-19 на отдельные сообщества, при том, что более половины потерянных из-за пандемии рабочих мест в стране пришлось на долю женщин, преимущественно чернокожих или латиноамериканок.
Сингал одобрила планы администрации Байдена по смягчению последствий кризиса "особенно для женщин и цветных сообществ, на которые приходится основная часть сотрудников и клиентов Gap".
У Анкары после изменения статус-кво в Карабахе больше нет причин держать закрытой армяно-турецкую границу - МИД Армении
Власти Азербайджана в 2020г направили на финансирование сферы обороны $2,6 млрд
Миссия ВОЗ по поиску источника COVID-19 покидает Китай
В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Иранцы отмечают годовщину Исламской революции, устраивая демонстрации на автомобилях
Тегеран грозит продолжить восстановление ядерной программы, если США не изменят подход к СВПД
Драги обсуждает программу своего правительства с представителями секторов итальянской экономики
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Visa запускает в Азербайджане глобальную программу Visa Everywhere Initiative 2021
Nar поддержал серию международных шахматных онлайн-игр «Karabakh is Azerbaijan»
Банк Республика запускает кредитную кампанию для работников налоговой службы
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств