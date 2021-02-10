Китай надеется, что Вашингтон пригласит к себе миссию ВОЗ по поиску источника COVID-19

Пекин надеется, что Вашингтон тоже пригласит экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для исследования происхождения коронавируса в США, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Есть зацепки, указывающие, что вспышки коронавируса во второй половине 2019 года произошли в разных регионах мира. Надеемся, США, как и Китай, пригласят экспертов ВОЗ посетить Америку для исследования происхождения COVID-19", - заявил Ван Вэньбинь на брифинге.

Во вторник эксперты ВОЗ совместно с китайскими коллегами рассказали об итогах своей миссии по поиску происхождения коронавируса в Китае. Они отвергли гипотезу об утечке из китайской лаборатории, которую озвучивал бывший президент США Дональд Трамп и экс-госсекретарь Майк Помпео.

Вашингтон заявил, что рассчитывает получить подробный доклад ВОЗ. По словам представителя госдепа Нэда Прайса, Пекин пока что не предоставил "необходимых четких данных, в которых нуждается международное сообщество".

Эксперты ВОЗ приступили к работе 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.