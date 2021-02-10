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Дальнее зарубежье 10.02.2021 13:36

Сьюзан Кларк станет первой женщиной во главе Торговой палаты США

Торговая палата США назначила Сьюзан Кларк новым генеральным директором, она сменит на этом посту Томаса Донохью, который возглавлял организацию с 1997 года.

Кларк, давний помощник Донохью, с 2019 года является президентом Торговой палаты и сохранит за собой этот пост наряду с должностью CEO. Ее назначение, которое вступает в силу 11 марта, было ожидаемым, отмечает The Wall Street Journal.

"Богатый опыт Сьюзан Кларк в условиях постоянно расширяющегося круга обязанностей за более чем 16 лет ее работы в Палате, наряду с ее перспективным видением и текущей работой по укреплению Торговой палаты США, делают из нее блестящего кандидата, чтобы руководить этой организацией в будущем", - заявил председатель правления Торговой палаты Кристофер Лофгрен.

Кларк станет первой женщиной во главе этой организации, которая была создана более 100 лет назад для объединения усилий местных торговых палат и ведущих компаний США в целях защиты их интересов в общеамериканском масштабе.

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Тэги: США, БИЗНЕС, ПАЛАТА, РУКОВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]