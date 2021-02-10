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Это интересно 10.02.2021 13:43

Британский принц Чарльз и его супруга привились от COVID-19

Врачи в Великобритании вакцинировали от коронавируса COVID-19 наследного принца Чарльза и его супругу Камиллу герцогиню Корнуолльскую, передают в среду британские СМИ.

Какую именно вакцину они получили, не сообщается. Однако ранее 72-летний наследник британского престола заявлял, что он "абсолютно точно" готов вакцинироваться против коронавируса, как только до него дойдет очередь.

Принц Чарльз и его супруга входят в четвертую по степени приоритетности группу вакцинации - для тех, кому больше 70 лет. Премьер-министр Борис Джонсон ранее заявлял, что к 15 февраля всем четырем группам высокой степени приоритета дадут возможность привиться от коронавируса.

Ранее королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп герцог Эдинбургский вакцинировались от коронавируса.

В остальные приоритетные группы входят сотрудники служб здравоохранения, жители домов престарелых и их персонал, а также люди с медицинскими показаниями, которые тяжело переносят COVID-19.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРИНЦ, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]