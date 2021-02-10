Роскосмос ждет от Турции конкретных предложений по совместным космическим проектам

Роскосмос готов обсуждать с Турцией запуск полноформатного сотрудничества в области космоса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.
"Госкорпорация "Роскосмос" приветствует заявления турецких коллег о заинтересованности в наращивании двустороннего взаимодействия с Россией в области космоса и подтверждает свою готовность к обсуждению возможностей запуска полноформатного профильного сотрудничества с турецкой стороной", - сообщили в пресс-службе.
Как отмечают в "Роскосмосе", Россия ведет обсуждения возможности реализации отдельных космических проектов,
"В настоящее время ведется активная работа по подготовке двустороннего межправительственного рамочного документа, который заложит надежную основу для дальнейшего успешного развития сотрудничества между странами в области космической деятельности", - добавили в госкорпорации.
Как отмечают в пресс-службе, в "Роскосмосе" рассчитывают в ближайшем будущем получить от турецкой стороны "конкретные предложения по развитию совместных космических проектов, в том числе по подготовке участников космического полета и организации пилотируемой космической миссии в интересах Турции".
Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган представляя национальную космическую программу сообщил о планах по строительству собственного космодрома, отправке космонавта в космос и запуску космического аппарата к Луне. По словам Эрдогана, Турция рассчитывает на международное сотрудничество в этом вопросе.
В 2019 году в ходе авиасалона МАКС глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова делиться с Турцией космическими технологиями.
"Мы считаем, что отношения с Турцией в космической сфере крайне важны. У нас сейчас складывается сотрудничество в самых разных сферах, в том числе очень чувствительных: обороны, безопасности. Такие отношения должны развиваться и в сфере освоения космического пространства", - сказал глава госкорпорации.
Он также отметил, что Россия и Турция начали переговоры о подготовке турецкого космонавта для отправки на МКС. Такое предложение он сделал Эрдогану в ходе посещения авиасалона президентами России и Турции.
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