Nar поддержал серию международных шахматных онлайн-игр «Karabakh is Azerbaijan»

Nar, всегда придающий особое значение интеллектуальному развитию молодежи, поддержал международную серию онлайн-шахмат «Karabakh is Azerbaijan» проводимую со стороны chess.az. Серия состоит из 8 турниров и гранд-финала. Каждый турнир назван в честь регионов, освобожденных от оккупации в результате Великой Отечественной войны.

По результатам 8 турниров, 10 сильнейших шахматистов сразятся в финале проводимом 14 марта. Победители будут награждены ценными призами от Nar. Серия проводится на шахматной платформе lichess.org. Стоит отметить, что в связи с продолжением карантинного режима в стране, в связи с инфекцией коронавируса, все шахматные турниры проводятся онлайн.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций и охватывающей 90% территории страны.