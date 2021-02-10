Драги обсуждает программу своего правительства с представителями секторов итальянской экономики

Бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, занимающийся формированием правительства Италии, в среду проводит серию консультаций с ассоциациями, объединяющими компании из различных сфер экономики.
По сообщению итальянского телевидения, в частности, у Драги запланирована встреча с руководителями ассоциации итальянских промышленников Confindustria, ассоциации Coldiretti, объединяющей сельхозпроизводителей, а также - с ведущими профсоюзами страны. Стороны планируют обменяться мнениями по поводу решения проблем Италии в сфере экономики.
Ранее сообщалось, что Драги намерен в течение этой недели завершить формирование правительства и привести его к присяге.
В последние дни он провел консультации с политическими партиями Италии, чтобы выяснить, сможет ли совет министров рассчитывать на поддержку большинства в парламенте по ключевым вопросам. В целом, реакция на перспективу формирования правительства технократов во главе с Драги была воспринята положительно в мире итальянской политики.
Ранее в феврале президент Италии Серджо Маттарелла поручил Драги сформировать правительство страны. Драги предложение принял, однако предупредил, что оставляет за собой право пересмотреть это решение, если увидит, что не может сформировать стабильный совет министров.
Такой шаг Маттареллы вызван кризисом в правящей коалиции, который привёл к отставке премьера Италии Джузеппе Конте. В конце января Маттарелла попросил спикера Палаты депутатов парламента Роберто Фико провести консультации и определить, можно ли преодолеть разногласия в коалиции и сформировать такое правительство, которое сможет рассчитывать на поддержку стабильного большинства в парламенте. При этом рассматривался как вариант с Конте во главе совета министров, так и вариант, при котором премьером стал бы кто-то другой.
В итоге Фико доложил Маттарелле, что не смог найти вариант, при котором сохранилась бы правящая коалиция из левых партий и "Движения пяти звёзд".
Маттарелла в обращении к согражданам пояснил, что не считает правильным проводить сейчас досрочные выборы в парламент, так как в настоящее время Италия переживает очередную волну коронавируса, а также вызванные пандемией большие экономические трудности. Президент подчеркнул, что в Италии процесс предвыборной кампании и формирования коалиции после выборов обычно растягивается на месяцы. Поэтому глава государства в нынешней ситуации не хочет выборов и настаивает на немедленном формировании правительства для решения наиболее острых проблем Италии.
"Нам срочно требуется высококлассное правительство. Вскоре я поручу его сформировать. Этот процесс не будет иметь отношения к политике", - сказал Маттарелла. Именно для формирования такого "неполитического" совета министров президент и выбрал Драги: экономиста, а не политика.
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