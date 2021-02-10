Carlsberg Azerbaijan в 2020г увеличила объемы продаж на 16%

Пивоваренная компания Carlsberg Azerbaijan по итогам 2020 года увеличила объем продаж продукции на 16%, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"В 2020 году налоговые платежи Carlsberg Azerbaijan в 2020 году составили 35,7 млн манатов, что на 47% больше показателя 2019 года (24,2 млн манатов)", - отметили в Carlsberg Azerbaijan.

Компания отмечает, что, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, Carlsberg Azerbaijan в минувшем году удалось также увеличить объемы продаж продукции по сравнению с 2019 годом на 16%.

"После введения в Азербайджане ограничений на функционирование кафе и ресторанов из-за COVID-19, компания сфокусировалась на относительно новом канале пивного рынка DIOT (разливное пиво в магазинах). Рост объемов продаж в канале традиционной торговли (небольшие магазины) составил 20%, в канале современной торговли (сетевые магазины) - 58%. Вместе с тем, объемы продаж в кафе и ресторанах в 2020 году снизились на 43% в связи с упомянутыми ограничениями", - отметили в компании.

По данным Carlsberg Azerbaijan, роста продаж также удалось достигнуть за счет максимального размещения разливного оборудования в крупных сетевых магазинах.

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от Баку. Производственная мощность завода - 8 млн декалитров в год, в компании работает порядка 250 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 55 млн манатов.

В портфель компании входят такие популярные бренды как Xirdalan, Carlsberg, Tuborg, Балтика, Efsane Kronenbourg Blanc 1664, Seth&Riley`s Garage.

Б.Рустамбеков