Иранцы отмечают годовщину Исламской революции, устраивая демонстрации на автомобилях

Миллионы иранцев празднуют 42-ю годовщину Исламской революции автопробегами на своих автомобилях и мотоциклах из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство Mehr.
Такой формат предложили власти, чтобы избежать толп на улицах. Демонстрации с участием машин и мотоциклов проходят на 12 дорогах Тегерана. Многие автомобили украшены слоганами и изображениями основателя Исламской республики аятоллы Хомейни и генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате авиаудара ВВС США в Багдаде в прошлом году.
На площади Азади организована торжественная церемония. Несмотря на отсутствие гостей, власти выставили на обозрение баллистические ракеты Корпуса стражей исламской революции. Все речи транслирует государственное телевидение.
Также в этом году иранцы могут поучаствовать в ежегодном митинге, который в этом году проводится онлайн, не выходя из дома. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать себе слоган и постер.
Исламская революция произошла в Иране в 1979 году. После года забастовок под руководством духовенства шах Мохаммед Реза Пехлеви бежал из страны. Монархия была упразднена, а новую администрацию возглавил аятолла Хомейни.
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