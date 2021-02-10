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Регион 10.02.2021 19:37

Иранцы отмечают годовщину Исламской революции, устраивая демонстрации на автомобилях

Миллионы иранцев празднуют 42-ю годовщину Исламской революции автопробегами на своих автомобилях и мотоциклах из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство Mehr.

Такой формат предложили власти, чтобы избежать толп на улицах. Демонстрации с участием машин и мотоциклов проходят на 12 дорогах Тегерана. Многие автомобили украшены слоганами и изображениями основателя Исламской республики аятоллы Хомейни и генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате авиаудара ВВС США в Багдаде в прошлом году.

На площади Азади организована торжественная церемония. Несмотря на отсутствие гостей, власти выставили на обозрение баллистические ракеты Корпуса стражей исламской революции. Все речи транслирует государственное телевидение.

Также в этом году иранцы могут поучаствовать в ежегодном митинге, который в этом году проводится онлайн, не выходя из дома. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать себе слоган и постер.

Исламская революция произошла в Иране в 1979 году. После года забастовок под руководством духовенства шах Мохаммед Реза Пехлеви бежал из страны. Монархия была упразднена, а новую администрацию возглавил аятолла Хомейни.

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Тэги: ИРАН, РЕВОЛЮЦИЯ, ПРАЗДНИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]