Германия в феврале 2021 года бьет температурные и "снежные" рекорды - по данным метеорологической службы DWD, в ночь на среду в городе Мюльхаузен (федеральная земля Тюрингия) была зафиксирована рекордная температура в -26,7 градусов Цельсия.

В целом снег идет в ФРГ уже несколько дней, по прогнозам синоптиков минусовая температура продержится как минимум до ближайших выходных.

По словам метеоролога Доминика Юнга, которого цитирует таблоид Bild, последний раз такой снежный и холодный февраль отмечался 9 лет назад.

Снег в Берлине радует детей редкой возможностью кататься на санках, но мешает всем остальным, так как в городе практически нет крупной снегоочистительной техники.

Страдает и железнодорожный транспорт - из-за снегопадов городская электричка S-Bahn сообщила в среду о новых перебоях с транспортом, об опозданиях и отмене поездов.