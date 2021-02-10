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Дальнее зарубежье 10.02.2021 23:00

Германия бьет температурные и "снежные" рекорды

Германия в феврале 2021 года бьет температурные и "снежные" рекорды - по данным метеорологической службы DWD, в ночь на среду в городе Мюльхаузен (федеральная земля Тюрингия) была зафиксирована рекордная температура в -26,7 градусов Цельсия.

В целом снег идет в ФРГ уже несколько дней, по прогнозам синоптиков минусовая температура продержится как минимум до ближайших выходных.

По словам метеоролога Доминика Юнга, которого цитирует таблоид Bild, последний раз такой снежный и холодный февраль отмечался 9 лет назад.

Снег в Берлине радует детей редкой возможностью кататься на санках, но мешает всем остальным, так как в городе практически нет крупной снегоочистительной техники.

Страдает и железнодорожный транспорт - из-за снегопадов городская электричка S-Bahn сообщила в среду о новых перебоях с транспортом, об опозданиях и отмене поездов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СНЕГОПАДЫ, РЕКОРДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]