Германия в феврале 2021 года бьет температурные и "снежные" рекорды - по данным метеорологической службы DWD, в ночь на среду в городе Мюльхаузен (федеральная земля Тюрингия) была зафиксирована рекордная температура в -26,7 градусов Цельсия.
В целом снег идет в ФРГ уже несколько дней, по прогнозам синоптиков минусовая температура продержится как минимум до ближайших выходных.
По словам метеоролога Доминика Юнга, которого цитирует таблоид Bild, последний раз такой снежный и холодный февраль отмечался 9 лет назад.
Снег в Берлине радует детей редкой возможностью кататься на санках, но мешает всем остальным, так как в городе практически нет крупной снегоочистительной техники.
Страдает и железнодорожный транспорт - из-за снегопадов городская электричка S-Bahn сообщила в среду о новых перебоях с транспортом, об опозданиях и отмене поездов.
ВОЗ рекомендует применять вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca всем лицам старше 18 лет
У Анкары после изменения статус-кво в Карабахе больше нет причин держать закрытой армяно-турецкую границу - МИД Армении
Власти Азербайджана в 2020г направили на финансирование сферы обороны $2,6 млрд
Белнефтехим ожидает от Роснефти компенсацию за "грязную" нефть на $34,5 млн
Все страны ЕАЭС в 2020г. нарастили сельхозпроизводство, в целом оно выросло на 2,3%, до $114,4 млрд
Twitter в IV кв. увеличила чистую прибыль, выручка взлетела на 28% и стала рекордной
Миссия ВОЗ по поиску источника COVID-19 покидает Китай
В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Visa запускает в Азербайджане глобальную программу Visa Everywhere Initiative 2021
Nar поддержал серию международных шахматных онлайн-игр «Karabakh is Azerbaijan»
Банк Республика запускает кредитную кампанию для работников налоговой службы
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств