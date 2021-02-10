Канцлер Германии Ангела Меркель в среду проведет очередной "коронавирусный саммит" с главами немецких регионов, чтобы обсудить возможное продление "локдауна" в стране до 14 мата, сообщила в среду газета Bild.
Ограничения действуют с конца ноября 2020 года и включают закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, спортивных клубов и салонов красоты, бассейнов, музеев и театров, ресторанов и баров.
Предыдущее совещание канцлера с главами регионов продолжалось много часов, стороны не могли договориться. За жесткий "локдаун" выступают Меркель, а также бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер, многие другие главы регионов с этим не согласны.
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