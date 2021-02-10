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Дальнее зарубежье 10.02.2021 15:28

Меркель хочет продлить "локдаун" в Германии до 14 марта

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду проведет очередной "коронавирусный саммит" с главами немецких регионов, чтобы обсудить возможное продление "локдауна" в стране до 14 мата, сообщила в среду газета Bild.

Ограничения действуют с конца ноября 2020 года и включают закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, спортивных клубов и салонов красоты, бассейнов, музеев и театров, ресторанов и баров.

Предыдущее совещание канцлера с главами регионов продолжалось много часов, стороны не могли договориться. За жесткий "локдаун" выступают Меркель, а также бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер, многие другие главы регионов с этим не согласны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]