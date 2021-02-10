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Дальнее зарубежье 10.02.2021 20:37

В Гонконге пообещали смягчить ограничения после китайского Нового года

Власти Гонконга в среду пообещали смягчить противоэпидемические ограничения после праздников по случаю китайского Нового года, сообщает телерадиокомпания RTHK.

Министр по вопросам продовольствия и здравоохранения Гонконга София Чань объявила, что 18 февраля - на седьмой день новогодних праздников - откроются все спортивные залы, салоны красоты и массажа, тематические парки, музеи, галереи искусств, кинотеатры, боулинги и катки.

Ресторанам разрешат продлить вечерние часы работы и сажать максимум по четыре человека за столик. Но весь персонал по-прежнему нужно будет тестировать на COVID-19 каждые две недели.

С начала пандемии в Гонконге заразились коронавирусом более 10,7 тыс. человек, 189 умерли.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]