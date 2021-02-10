В Гонконге пообещали смягчить ограничения после китайского Нового года

Власти Гонконга в среду пообещали смягчить противоэпидемические ограничения после праздников по случаю китайского Нового года, сообщает телерадиокомпания RTHK.
Министр по вопросам продовольствия и здравоохранения Гонконга София Чань объявила, что 18 февраля - на седьмой день новогодних праздников - откроются все спортивные залы, салоны красоты и массажа, тематические парки, музеи, галереи искусств, кинотеатры, боулинги и катки.
Ресторанам разрешат продлить вечерние часы работы и сажать максимум по четыре человека за столик. Но весь персонал по-прежнему нужно будет тестировать на COVID-19 каждые две недели.
С начала пандемии в Гонконге заразились коронавирусом более 10,7 тыс. человек, 189 умерли.
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