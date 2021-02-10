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Дальнее зарубежье 10.02.2021 21:04

Китай и Индия начали разведение войск у границы

Китай и Индия начали синхронный отвод войск на приграничной территории у озера Пангонг-Цо, сообщило министерство обороны КНР

"Согласно договоренностям, достигнутым на девятых переговорах военачальников Китая и Индии, 10 февраля началось синхронное, запланированное разведение войск китайской и индийской армии на южном и северном берегу озера Пангонг-Цо", - говорится в сообщении минобороны КНР.

СМИ сообщали, что в очередном боестолкновении на индийско-китайской границе в конце января пострадали и индийские, и китайские военные.

Всплеск напряженности в приграничных районах Китая и Индии начался весной 2020 года. С тех пор Пекин и Дели не раз обвиняли друг друга в попытках нарушить границу и в провокациях. СМИ сообщали о потерях с обеих сторон, но военные этого не подтверждали.

К концу прошлого лета Китай и Индия провели переговоры по отводу войск на границе с целью разрядить пограничную напряженность, а в сентябре министр обороны КНР Вэй Фэнхэ встретился в Москве с индийским коллегой Раджантха Сингхом. Позднее переговоры также провели министры иностранных дел Ван И и Субраманьям Джайшанкар, стороны договорились о нормализации ситуации на границе.

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Тэги: КИТАЙ, ИНДИЯ, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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