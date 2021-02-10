В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 147 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 231,509 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 164 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 4 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 167.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 225,914 тыс. человек (+236 сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 428 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7,298 тыс. тестов на коронавирус (накануне 6,96 тыс. тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 470,908 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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