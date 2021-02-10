Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.062 RUR   0.023 GBR   2.3503 TRY   0.2406

Цена на нефть

09.02 $/bbl   WTI 58.36 0.39 Brent 61.09 0.53

Погода в Баку

  ночь день

Регион 10.02.2021 16:55

Турция планирует отправить женщину в космос - министр

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел бы, чтобы первой в космос от Турции полетела женщина, заявил министр промышленности страны Мустафа Варанк.

"Сам президент Реджеп Тайип Эрдоган выступает за то, чтобы первым гражданином Турции в космосе стала женщина", - сказал министр в ходе круглого стола агентства "Анадолу".

"Мы отправим на орбиту самого подходящего для этой миссии жителя страны", - добавил он.

Варанк отметил, что Космическое агентство Турции разработало программу, которая позволит выйти на "новый уровень технологического развития и откроет возможности в сфере космической экономики".

Накануне Эрдоган заявил, что Анкара в рамках развития космической отрасли намеревается к 2023 году отправить к Луне космический аппарат, который приземлится на ней. Кроме этого, Эрдоган упомянул о планах страны запускать новые спутники для военных и гражданских нужд и развивать систему спутниковой навигации, работать над получением при помощи спутников метеорологических данных и над улучшением слежения за космическими объектами с Земли, заниматься развитием космической промышленности и подготовкой кадров для космической отрасли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, КОСМОС, ПЛАНЫ


Похожие новости


Турция через два года планирует послать к Луне космический аппарат - Эрдоган

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]