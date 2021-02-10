SOCAR отправила в Беларусь партию азербайджанской нефти объемом 90 тыс. тонн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) поставила в начале февраля в Беларусь одну партию азербайджанской нефти объемом 90 тыс. тонн, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.
«Поставка была осуществлена 5 февраля в объеме 90 тыс. тонн из Супсы. На февраль по новым поставкам определености пока нет", - сказал Ахмедов.
Он также сообщил, что SOCAR Trading с белорусской стороной заключила контракт на поставку в 2021 году примерно на 1млн тонн нефти.
В целом за 2020 год SOCAR поставила Белнефтехиму около 1 млн тонн нефти, в том числе около 720 тыс. тонн азербайджанской, а остальное - неазербайджанской нефти.
Как сообщалось, SOCAR Trading (дочерняя структура ГНКАР) в марте 2020 года начала поставки нефти белорусскому концерну "Белнефтехим".
Поставки нефти из Азербайджана в Беларусь через Одесса-Броды осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал поставки 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.
Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину были возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний в первом квартале 2020 года из-за разногласий в цене. В связи с этим Беларусь начала альтернативный импорт танкерной нефти, осуществлялись поставки из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США.
Н.Аббасова
У Анкары после изменения статус-кво в Карабахе больше нет причин держать закрытой армяно-турецкую границу - МИД Армении
Власти Азербайджана в 2020г направили на финансирование сферы обороны $2,6 млрд
Миссия ВОЗ по поиску источника COVID-19 покидает Китай
В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Иранцы отмечают годовщину Исламской революции, устраивая демонстрации на автомобилях
Тегеран грозит продолжить восстановление ядерной программы, если США не изменят подход к СВПД
Драги обсуждает программу своего правительства с представителями секторов итальянской экономики
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Visa запускает в Азербайджане глобальную программу Visa Everywhere Initiative 2021
Nar поддержал серию международных шахматных онлайн-игр «Karabakh is Azerbaijan»
Банк Республика запускает кредитную кампанию для работников налоговой службы
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств