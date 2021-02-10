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ТЭК 10.02.2021 17:04

SOCAR отправила в Беларусь партию азербайджанской нефти объемом 90 тыс. тонн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) поставила в начале февраля в Беларусь одну партию азербайджанской нефти объемом 90 тыс. тонн, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Поставка была осуществлена 5 февраля в объеме 90 тыс. тонн из Супсы. На февраль по новым поставкам определености пока нет", - сказал Ахмедов.

Он также сообщил, что SOCAR Trading с белорусской стороной заключила контракт на поставку в 2021 году примерно на 1млн тонн нефти.

В целом за 2020 год SOCAR поставила Белнефтехиму около 1 млн тонн нефти, в том числе около 720 тыс. тонн азербайджанской, а остальное - неазербайджанской нефти.

Как сообщалось, SOCAR Trading (дочерняя структура ГНКАР) в марте 2020 года начала поставки нефти белорусскому концерну "Белнефтехим".

Поставки нефти из Азербайджана в Беларусь через Одесса-Броды осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал поставки 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.

Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину были возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний в первом квартале 2020 года из-за разногласий в цене. В связи с этим Беларусь начала альтернативный импорт танкерной нефти, осуществлялись поставки из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, БЕЛАРУСЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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