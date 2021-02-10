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Оборона 10.02.2021 17:46

Власти Азербайджана в 2020г направили на финансирование сферы обороны $2,6 млрд

Правительство Азербайджана в 2020 году на финансирование мер по усилению обороноспособности и улучшению материально-технического обеспечения вооруженных сил направили из госбюджета 4 млрд 426,8 млн манатов ($2 млрд 604 млн по текущему курсу), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве финансов.

«В 2020 году из госбюджета Азербайджана на финансирование мер по усилению обороноспособности и улучшению материально-технического обеспечения вооруженных сил (включая текущие расходы, инвестиции и средства, выделенные из резервных фондов) составили 4 млрд 426,8 млн манатов, что на 36,1% больше, чем в 2019 году», - отметили в Минфине.

При этом в финансовом ведомстве подчеркнули, что госбюджет на 2020 год был утвержден с расходами на оборону в размере 3 млрд 787,5 млн манатов ($2,2 млрд по текущему курсу). Таким образом, фактические расходы госбюджета в 2020 году превысили утвержденный показатель на 639,3 млн манатов ($376 млн).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОБОРОНА, РАСХОДЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]