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Карабахский конфликт 10.02.2021 17:55

У Анкары после изменения статус-кво в Карабахе больше нет причин держать закрытой армяно-турецкую границу - МИД Армении

Изменение статус-кво вокруг Нагорного Карабаха должно привести к открытию Турцией государственной границы с Арменией, причин к блокаде больше нет, заявил глава МИД Армении Ара Айвазян.

"Это было обусловлено статус-кво в Нагорном Карабахе, который изменился. Турция больше не имеет каких-либо причин держать закрытой границу с Арменией", - отметил Айвазян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте Армении в среду.

Он отметил, что в настоящее время между Арменией и Турцией не происходят никаких политических процессов.

"Деблокада принесет как возможности, так и новые вызовы, и Армения должна быть готова к этому", - отметил Айвазян.

Кроме того, он подчеркнул, что "учения в Карсе (проводимые турецко-азербайджанские военные учения в приграничной с Арменией турецкой провинции Карс - ИФ), как и любые другие учения, вызывают обеспокоенность".

"С одной стороны мы видим эти действия, но с другой - различные месседжи из Турции. В политике приняты месседжи, но считаем, что в случае с Турцией настало время руководствоваться не месседжами, а действиями", - сказал министр.

Глава МИД Армении также заявил, что ситуация после войны в Карабахе "очень сложная".

"Это не простой вопрос, поскольку он отражает геополитическую ситуацию. Мы должны стремиться приложить усилия для деэскалации ситуации, что приведет к укреплению атмосферы безопасности вокруг Армении", - заявил Айвазян.

О старте активной фазы совместных азербайджано-турецких военных учений в Карсе сообщало 1 февраля Минобороны Азербайджана. Совместные военные учения "Зима-2021" завершатся 12 февраля.

В азербайджано-турецких военных учениях задействованы танковые роты, артиллерийские батареи, снайперские команды, личный состав командования спецназа, спецназовцы и вертолеты.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, ГРАНИЦА


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