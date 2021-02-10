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Дальнее зарубежье 10.02.2021 22:40

Китай успешно вывел зонд "Тяньвэнь-1" на орбиту Марса - CASC

Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) заявила о выводе автоматической межпланетной станции (АМС) на орбиту Марса, сообщается на сайте компании в среду.

"Десятого февраля 2021 года в 19:52 первый зонд по исследованию Китая "Тяньвэнь-1", разработанный Китайской корпорацией космической науки и техники, совершил торможение и вышел на орбиту, тем сам став первым китайским спутником на орбите Марса. Выход на орбиту Марса - наш успех", - говорится в сообщении компании.

После выхода на орбиту Марса примерно до мая станция будет проводить детальную съемку поверхности Красной планеты для выбора наиболее подходящего места посадки. Затем посадочная платформа с легким 240-килограммовым марсоходом отделится от орбитального аппарата и совершит посадку на поверхность планеты. Предварительным местом посадки выбран район южной части равнины Утопия в восточной части северного полушария Марса.

Цель китайской миссии состоит в том, чтобы найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком.

Запланированный срок работы марсохода составляет 90 марсианских суток (солов), которые на 2,7% больше земных. Его электропитание будут обеспечивать четыре панели солнечных батарей. Скорость передвижения китайского ровера достигает 200 метров в час.

Во вторник на орбиту Красной планеты прибыл первый арабский спутник Al Amal ("Надежда"), запущенный летом прошлого года Объединенными Арабскими Эмиратами. Он предназначен для изучения марсианского климата и нижних слоев атмосферы, где формируется погода Красной планеты, в том числе пылевые бури.

18 февраля к Красной планете также должен прибыть американский марсоход Perseverance.

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Тэги: КИТАЙ, МАРС, ОРБИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]