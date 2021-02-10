Тегеран грозит продолжить восстановление ядерной программы, если США не изменят подход к СВПД

У США еще есть шанс вернуться в иранскую ядерную сделку и снять санкции в отношении Тегерана, чтобы избежать шагов по дальнейшему расширению Ираном ядерной программы, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"С новой администрацией США есть возможность попробовать новый подход, но текущее окно возможностей закрывается", - говорится в послании Зарифа по случаю отмечаемой в среду в Иране 42-й годовщины исламской революции.

"Скоро мы будем вынуждены принять дальнейшие восстановительные шаги. Этого можно избежать, если США решат извлечь уроки из абсолютно провального курса Трампа (бывшего президента США Дональда Трампа - ИФ)", - цитируют иранские СМИ министра.

В июле 2015 году "шестерка международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран одобрил Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы.

В мае 2018 года США при Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции в отношении Ирана.

Через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.

Новая администрация президента США Джо Байдена допустила возможность возвращения в СВПД, но только после того, как Иран возобновит в полном объеме соблюдение условий сделки. Иран такую увязку отверг.

В конце прошлого года парламент Ирана принял закон об ускоренном развитии атомной программы, согласно которому, в частности, Исламская республика должна ограничить доступ инспекторов МАГАТЭ на свои атомные объекты, если к 21 февраля США не снимут санкции, а европейские участники СВПД не выполнят свою часть обязательств.