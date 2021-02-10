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СНГ 10.02.2021 23:18

Президенту Лукашенко доверяют 66,5% жителей Белоруссии - опрос

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доверяют 66,5% жителей страны, заявил в среду в Минске директор Аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко.

Такие данные, как сообщает госагентство БелТА, получены в результате социологического исследования "Социальное мышление", проведенного в преддверии VI Всебелорусского народного собрания.

Протестные акции в стране не поддерживают 72,4% белорусов, сказал Мусиенко.

Республиканский опрос общественного мнения проводился с 12 января по 8 февраля Аналитическим центром ЕсооМ с привлечением фонда "Украинская политика" во взаимодействии с аккредитованными в Белоруссии социологическими центрами.

С использованием бумажных анкет и планшетов опрошено 9896 респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Белоруссии с соблюдением принципа репрезентативности для населения республики от 18 лет по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5%.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СОЦОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]