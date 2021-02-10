Президенту Лукашенко доверяют 66,5% жителей Белоруссии - опрос

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доверяют 66,5% жителей страны, заявил в среду в Минске директор Аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко.

Такие данные, как сообщает госагентство БелТА, получены в результате социологического исследования "Социальное мышление", проведенного в преддверии VI Всебелорусского народного собрания.

Протестные акции в стране не поддерживают 72,4% белорусов, сказал Мусиенко.

Республиканский опрос общественного мнения проводился с 12 января по 8 февраля Аналитическим центром ЕсооМ с привлечением фонда "Украинская политика" во взаимодействии с аккредитованными в Белоруссии социологическими центрами.

С использованием бумажных анкет и планшетов опрошено 9896 респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Белоруссии с соблюдением принципа репрезентативности для населения республики от 18 лет по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5%.