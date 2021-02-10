Нефть дорожает на данных о сокращении запасов в США на 6,6 млн баррелей, Brent - $61,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снова перешли к росту после публикации данных о превысившем прогнозы уменьшении запасов нефти в США.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $61,3 за баррель, что на $0,21 (0,34%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена мартовских фьючерсов WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $58,43 за баррель, что на $0,07 (0,12%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.
При этом нефть марки Brent дорожает девятую сессию подряд, WTI - восьмую.
Ранее оба контракта временно переходили к снижению.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,64 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 4,26 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,73 млн баррелей, до 161,11 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 800 тыс. баррелей, увеличения запасов бензина на 2,1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,33 млн баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти в стране на 2,7 млн баррелей.
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