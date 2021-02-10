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ТЭК 10.02.2021 22:04

Глава МИД ФРГ о "Северном потоке 2": Берлин не намерен рушить мосты с РФ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна не намерена "рушить мосты" с Россией.

"Я против, чтобы в этой связи рушить все мосты с Россией", - сказал он в среду в бундестаге, говоря о судьбе газопровода "Северный поток 2".

По его словам, тот, кто "ставит "Северный поток 2" под вопрос, должен подумать геостратегически, какие это будет иметь последствия". Такие политики, считает Маас, только "сводят друг с другом Россию и Китай".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, ЕВРОПА, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]