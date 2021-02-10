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Дальнее зарубежье 10.02.2021 22:27

Twitter не позволит Трампу вернуться на свою площадку - представитель соцсети

Соцсеть Twitter более не позволит бывшему президенту США Дональду Трампу пользоваться ее платформой, даже если он вновь будет баллотироваться на пост президента, сообщил в среду в эфире американского телеканала CNBC главный финансовый управляющий компании Нед Сигал.

"В соответствии с нашей политикой, когда вас удаляют с платформы, это происходит независимо от того, являетесь ли вы комментатором, финансовым директором, бывшим или нынешним государственным должностным лицом. Удаление носит постоянный характер", - сказал он.

"Запомните, наша политика разработана таким образом, чтобы мы были уверены в том, что люди не призывают к насилию. А если кто-то поступает так, мы удаляем его, и наша политика не позволяет людям возвращаться", - добавил он.

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Тэги: ТРАМП, TWITTER


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]