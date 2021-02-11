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Дальнее зарубежье 11.02.2021 13:09

Мексика разрешила использование двух китайских вакцин против COVID-19

Мексика одобрила экстренное использование вакцин от коронавируса COVID-19 китайских компаний Sinovac и CanSino, сообщают европейские СМИ со ссылкой на замминистра здравоохранения Хьюго Лопеса-Гателла.

"Я дал разрешение на экстренное использование обеих вакцин", - сказал Лопес-Гателл.

Мексика в декабре 2020 года стала первой латиноамериканской страной, одобрившей вакцину от коронавируса. Ранее власти уже разрешили препараты компаний Pfizer, AstraZeneca, а также российскую вакцину "Спутник-V". Но прививку пока делают только вакциной Pfizer, и только медицинским работникам и учителям на юге страны.

С начала пандемии в Мексике заразились коронавирусом более 1,9 млн человек, более 168,4 тыс. умерли.

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Тэги: МЕКСИКА, КИТАЙ, ВАКЦИНЫ, ОДОБРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]