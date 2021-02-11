Мексика разрешила использование двух китайских вакцин против COVID-19

Мексика одобрила экстренное использование вакцин от коронавируса COVID-19 китайских компаний Sinovac и CanSino, сообщают европейские СМИ со ссылкой на замминистра здравоохранения Хьюго Лопеса-Гателла.

"Я дал разрешение на экстренное использование обеих вакцин", - сказал Лопес-Гателл.

Мексика в декабре 2020 года стала первой латиноамериканской страной, одобрившей вакцину от коронавируса. Ранее власти уже разрешили препараты компаний Pfizer, AstraZeneca, а также российскую вакцину "Спутник-V". Но прививку пока делают только вакциной Pfizer, и только медицинским работникам и учителям на юге страны.

С начала пандемии в Мексике заразились коронавирусом более 1,9 млн человек, более 168,4 тыс. умерли.