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Дальнее зарубежье 11.02.2021 13:43

Десятки тысяч протестующих в Мьянме вновь вышли на улицы городов

В крупных городах Мьянмы вновь прошли многотысячные акции протесты с требованием освободить задержанного госсоветника Аун Сан Су Чжи и других членов ее правящей партии, сообщает агентство Associated Press.

Десятки тысяч человек собрались на улицах крупнейших городов страны - Янгон и Мандалай. Акции также состоялись в столице страны Нейпьидо.

В Янгоне протестующие устроили акцию у посольств иностранных государств, чтобы призвать международное сообщество оказать давление на военных, пришедших к власти после госпереворота. В частности, они скандировали лозунг: "Мы хотим демократию, а получаем диктаторов!".

Накануне против участников акции протеста в Нейпьидо и Мандалае полиция применила водометы и открыла предупредительную стрельбу. Военные во вторник осуществили рейд в штаб-квартире партии Аун Сан Су Чжи и конфисковали документы и компьютерное оборудование.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.

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Тэги: МЬЯНМА, ПРОТЕСТЫ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]