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Регион 11.02.2021 14:34

Иран проводит военные учения у границы с Ираком

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в четверг приступил к проведению военных учений в провинции Хузестан на юго-западе страны близ границы с Ираком, сообщает агентство "Тасним".

В учениях "Великий пророк" принимают участие, в частности, спецназ и ракетные войска.

Бригадный генерал, командующий сухопутных сил КСИР Мохаммад Пакпур перед началом учений заявил, что они нацелены на то, чтобы "оценить недавние достижения и новые возможности вооруженных сил".

Агентство Associated Press со своей стороны отмечает, что Иран в последние месяцы увеличил количество учений. В январе КСИР провел учения, в ходе которых осуществил пуск баллистической ракеты по мишени в Индийском океане.

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Тэги: ИРАН, КСИР, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]