Иран проводит военные учения у границы с Ираком

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в четверг приступил к проведению военных учений в провинции Хузестан на юго-западе страны близ границы с Ираком, сообщает агентство "Тасним".

В учениях "Великий пророк" принимают участие, в частности, спецназ и ракетные войска.

Бригадный генерал, командующий сухопутных сил КСИР Мохаммад Пакпур перед началом учений заявил, что они нацелены на то, чтобы "оценить недавние достижения и новые возможности вооруженных сил".

Агентство Associated Press со своей стороны отмечает, что Иран в последние месяцы увеличил количество учений. В январе КСИР провел учения, в ходе которых осуществил пуск баллистической ракеты по мишени в Индийском океане.