В Израиле прививку от COVID-19 сделали 400 палестинцам с разрешением на работу

Около 400 работающих в Израиле палестинцев сделали прививку от коронавируса в среду, но вакцинировать остальные 122 тыс. человек израильские власти пока не планируют, сообщает газета The Times of Israel.

"Палестинцы из Восточного Иерусалима могут прийти и сделать прививку, а также те, у кого есть удостоверения личности палестинской администрации и разрешения на работу", - сказал представитель израильской национальной медицинской службы.

Газета отмечает, что министерство здравоохранения еще не объявляло общий план по вакцинации всех 122 тыс. палестинцев, работающих в Израиле, и акция национальной медслужбы могла быть разовой.

В Восточном Иерусалиме не так много палестинцев готовы сделать прививку от коронавируса. К понедельнику вакцину получили только 13% из них.

На Западном берегу реки Иордан почти никто из палестинцев не сделал прививку, хотя местные власти получили несколько маленьких партий вакцины. Администрация говорит, что рассчитывает начать кампанию по вакцинации в середине февраля.

С начала пандемии на палестинских территориях заразились коронавирусом более 164 тыс. человек, более 1,9 тыс. умерли.