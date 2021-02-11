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Дальнее зарубежье 11.02.2021 14:45

В Израиле прививку от COVID-19 сделали 400 палестинцам с разрешением на работу

Около 400 работающих в Израиле палестинцев сделали прививку от коронавируса в среду, но вакцинировать остальные 122 тыс. человек израильские власти пока не планируют, сообщает газета The Times of Israel.

"Палестинцы из Восточного Иерусалима могут прийти и сделать прививку, а также те, у кого есть удостоверения личности палестинской администрации и разрешения на работу", - сказал представитель израильской национальной медицинской службы.

Газета отмечает, что министерство здравоохранения еще не объявляло общий план по вакцинации всех 122 тыс. палестинцев, работающих в Израиле, и акция национальной медслужбы могла быть разовой.

В Восточном Иерусалиме не так много палестинцев готовы сделать прививку от коронавируса. К понедельнику вакцину получили только 13% из них.

На Западном берегу реки Иордан почти никто из палестинцев не сделал прививку, хотя местные власти получили несколько маленьких партий вакцины. Администрация говорит, что рассчитывает начать кампанию по вакцинации в середине февраля.

С начала пандемии на палестинских территориях заразились коронавирусом более 164 тыс. человек, более 1,9 тыс. умерли.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]