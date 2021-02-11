Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.061 RUR   0.023 GBR   2.3541 TRY   0.2409

Цена на нефть

10.02 $/bbl   WTI 58.68 0.32 Brent 61.47 0.38

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 11.02.2021 13:21

МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021г на 100 тыс. б/с, до 5,4 млн б/с, в I кв. ожидает падения на 1 млн б/с

Международное энергетическое агентства (МЭА, IEA) снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. б/с, до 5,4 млн б/с.

Мировой спрос в этом году достигнет 96,4 млн б/с, восстановив около 60% объема, потерянного в результате пандемии в 2020 году, пишет агентство в своем отчете.

В то время как спрос на нефть, как ожидается, упадет на 1 млн б/с в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, благоприятные экономические перспективы лежат в основе более сильного спроса во второй половине года, считает МЭА.

По данным МЭА, запасы нефти и нефтепродуктов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в декабре падали пятый месяц подряд - на 44,6 млн барр. и были выше среднего 5-летнего уровня на 138,3 млн баррелей и составили 3,063 млрд баррелей.

При этом запасы нефти ОЭСР в декабре снизились в общем балансе на скромные 1,1 млн баррелей.

По предварительным данным, запасы в странах ОЭСР в январе продолжили снижаться - преимущественно в США и Японии. В Европе запасы нефти снизились на 3,9 млн баррелей во главе с Нидерландами (-2,6 млн баррелей). Напротив, общие запасы нефтепродуктов в Европе выросли на 10,2 млн баррелей.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, СПРОС, ОЦЕНКА


Похожие новости


Мировые поставки нефти в январе выросли на 590 тыс. б/с - до 93,6 млн б/с - МЭА Цены на нефть опускаются после скачка на данных о запасах в США накануне, Brent - $61,15 за баррель Нефть дорожает на данных о сокращении запасов в США на 6,6 млн баррелей, Brent - $61,3 за баррель Нефть начала дорожать на ожиданиях данных о запасах в США, Brent - $61,49 за баррель Цены на нефть опускаются после многодневного ралли, Brent подешевела $61,04 за баррель Нефтяные цены перешли к снижению на фоне фиксации прибыли, Brent - $60,49 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]