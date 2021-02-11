МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021г на 100 тыс. б/с, до 5,4 млн б/с, в I кв. ожидает падения на 1 млн б/с

Международное энергетическое агентства (МЭА, IEA) снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. б/с, до 5,4 млн б/с.
Мировой спрос в этом году достигнет 96,4 млн б/с, восстановив около 60% объема, потерянного в результате пандемии в 2020 году, пишет агентство в своем отчете.
В то время как спрос на нефть, как ожидается, упадет на 1 млн б/с в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, благоприятные экономические перспективы лежат в основе более сильного спроса во второй половине года, считает МЭА.
По данным МЭА, запасы нефти и нефтепродуктов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в декабре падали пятый месяц подряд - на 44,6 млн барр. и были выше среднего 5-летнего уровня на 138,3 млн баррелей и составили 3,063 млрд баррелей.
При этом запасы нефти ОЭСР в декабре снизились в общем балансе на скромные 1,1 млн баррелей.
По предварительным данным, запасы в странах ОЭСР в январе продолжили снижаться - преимущественно в США и Японии. В Европе запасы нефти снизились на 3,9 млн баррелей во главе с Нидерландами (-2,6 млн баррелей). Напротив, общие запасы нефтепродуктов в Европе выросли на 10,2 млн баррелей.
Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.
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