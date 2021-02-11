SIF определился с консультантом

Аудиторская компания «Deloitte &Touche» стала победителем тендера, объявленного Фондом развития предпринимательства (SIF) по оказанию консультативных услуг.
Согласно материалам www.tender,gov.az, фонд заключил с компанией контракт на сумму 57,702 тыс. манатов.
Как сообщалось ранее, в обязанности консультанта входят: совершенствование внутренних правил SIF, обновление должностных инструкций, создание критериев для оценки деятельности.
1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства». Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.
Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам – 5% годовых.
Б.Рустамбеков
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