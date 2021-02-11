Лукашенко готов развивать Союзное государство с Россией только при сохранении суверенитета и без новых наднациональных органов

Президент Александр Лукашенко заявил, что Союзном государству Беларуси и России не нужны новые наднациональные органы.

"Сегодня открыто заявляем о готовности к дальнейшей предметной работе по улучшению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного государства при соблюдении взаимных интересов и на основе равноправия двух участников союза. Этот процесс предполагает полное сохранение суверенитета обоих стран без формирования каких-либо новых наднациональных органов", - сказал Лукашенко в четверг на Всебелорусском народном собрании.

По его мнению, вся система органов Союзного государства создана, "и она ещё не отработала свое, она жизнеспособна, не может быть выброшена на свалку".

Лукашенко заметил, что "в свете последних событий содействие Российской Федерации имело для нас важнейшее значение". Но, по его мнению, "данная позиция России - не помощь действующей власти, а поддержка братского государства и белорусского народа в условиях нынешних и грядущих глобальных трансформаций".

Он также заявил, что от связки Беларуси и РФ зависит, будет ли мир в этом регионе. "Только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран. От связки Беларусь - Россия или Россия - Беларусь зависит, будет здесь мир или война. От нашего единства с Россией все будет зависеть", - считает Лукашенко.

Он заявил, что "под прикрытием принципа ротации фактически на постоянной основе в регионе, в том числе на сопредельной с нами территории, наращивается группировка войск НАТО, и в результате уровень иностранного военного присутствия в регионе сегодня вообще не контролируется". Лукашенко добавил, что "постоянные тренировки войск США и НАТО сокращают срок их готовности к боевому применению" и обратил внимание, что "приостановлен вывод войск США из Европы".