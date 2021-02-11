Белоруссия ежегодно выплачивает по российским госкредитам до $1 млрд - Лукашенко

Белоруссия ежегодно выплачивает России проценты по ранее выданным госкредитам в сумме около $1 млрд, а ставка по кредитам выше общемировой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в четверг на Всебелорусском народном собрании.
"Кредиты от России - это далеко не благотворительность. Вы знаете, сколько мы платим России за те кредитные ресурсы, которые мы получаем? Миллиард долларов. По крайней мере, год тому назад было так", - сказал Лукашенко.
При этом он отметил, что "Россия хранит свои денежные средства и в других странах, в том числе в США. Но получает, от того, что она таким образом кредитует США, на порядок меньше по процентам (по сравнению со ставкой по кредитам для Белоруссии - ИФ)".
"Зачастую проценты по этим кредит на порядок выше общемировых. И мы возвращаем эти кредиты в срок, нам никто их не списывает", - подчеркнул Лукашенко.
Как сообщалось, по данным Минфина Белоруссии, в 2020 году от правительства РФ и российских банков привлечено $1 млрд 51,1 млн, при этом выплачено $709,4 млн правительству и банкам Российской Федерации.
На 1 января 2021 года внешний госдолг Белоруссии составил $18,6 млрд, в том числе долг перед РФ составляет около $10 млрд.
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