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СНГ 11.02.2021 14:00

Белоруссия ежегодно выплачивает по российским госкредитам до $1 млрд - Лукашенко

Белоруссия ежегодно выплачивает России проценты по ранее выданным госкредитам в сумме около $1 млрд, а ставка по кредитам выше общемировой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в четверг на Всебелорусском народном собрании.

"Кредиты от России - это далеко не благотворительность. Вы знаете, сколько мы платим России за те кредитные ресурсы, которые мы получаем? Миллиард долларов. По крайней мере, год тому назад было так", - сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что "Россия хранит свои денежные средства и в других странах, в том числе в США. Но получает, от того, что она таким образом кредитует США, на порядок меньше по процентам (по сравнению со ставкой по кредитам для Белоруссии - ИФ)".

"Зачастую проценты по этим кредит на порядок выше общемировых. И мы возвращаем эти кредиты в срок, нам никто их не списывает", - подчеркнул Лукашенко.

Как сообщалось, по данным Минфина Белоруссии, в 2020 году от правительства РФ и российских банков привлечено $1 млрд 51,1 млн, при этом выплачено $709,4 млн правительству и банкам Российской Федерации.

На 1 января 2021 года внешний госдолг Белоруссии составил $18,6 млрд, в том числе долг перед РФ составляет около $10 млрд.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, КРЕДИТЫ, ЛУКАШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]