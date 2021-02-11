"Челси" впервые за десять лет вернул Абрамовичу маленькую часть его вложений

Футбольный клуб "Челси", который в последние полтора десятка лет развивается благодаря инвестициям своего владельца Романа Абрамовича, впервые за долгое время вернул ему часть вложений - правда, символическую.
В годовых отчетах Chelsea FC Plc есть традиционная графа "фондирование", где клуб сообщает о сальдо расчетов со своим собственником - компанией Абрамовича Fordstam Ltd. В последний раз для владельца оно было положительным за финансовый год, завершившийся 30 июня 2010 г.: тогда "Челси" вернул Fordstam 3,8 млн фунтов. В следующие десять лет бенефициар был в постоянном минусе, его размер колебался от 33,8 млн фунтов за 2017 финансовый год до 247 млн фунтов за 2019 финансовый год. В сумме за десятилетие баланс в пользу "Челси" превысил 700 млн фунтов.
За год, завершившийся 30 июня 2020 г., "Челси" вернул владельцу 4,5 млн фунтов стерлингов, сказано в отчете клуба за этот период.
При этом в отчете по-прежнему присутствует констатация зависимости "Челси" от финансирования со стороны владельца. У клуба есть подтверждение от бенефициара о намерении снабжать "Челси" достаточными ресурсами "в обозримом будущем", говорится в документе.
В целом, несмотря на неизбежные проблемы из-за пандемии коронавируса, вылившиеся в падение выручки "Челси" за год с 446,7 млн до 407,4 млн фунтов, финансово год был достаточно удачным для клуба: участие в Лиге чемпионов УЕФА и продажа ряда игроков принесли ему прибыль в 32,5 млн фунтов против 96,6 млн убытков год назад.
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