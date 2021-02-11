Белоруссия рассчитывает наладить производство китайской вакцины от Covid - Лукашенко

Белоруссия рассчитывает организовать у себя производство китайской вакцины от Covid-19, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мы условились с Си Цзиньпином, что в ближайшее время они нам предоставят свою вакцину. Думаю, что Снопков (первый вице-премьер - ИФ) договорится и китайцы помогут нам организовать по своим технологиям производство их вакцины на территории Беларуси. У нас есть хорошие специалисты", - сказал Лукашенко на Всебелорусском народном собрании в четверг.

По его словам, в Беларуси полагают жизненно важным организовать бесплатную вакцинацию от коронавируса.

"Что мы и делаем. Мы договаривались с Россией. Будем буквально через некоторое время производить свою вакцину по российским технологиям. И я уверен, что в ближайшее время мы в Беларуси получим свою вакцину, как бы для нас это ни было сложно", - заверил президент.

26 января Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили в телефонном разговоре борьбу с пандемией коронавируса. "Китайская Народная Республика подтвердила готовность поставить в Беларусь вакцину от Covid-19 в нужном объеме", - говорилось в сообщении пресс-службы белорусского президента. Позже посол Беларуси в Китае Юрий Сенько сообщил, что белорусская сторона ведет переговоры с двумя китайскими компаниями о поставках вакцины от Covid-19.