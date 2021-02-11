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СНГ 11.02.2021 18:05

Минфин Беларуси опроверг слухи о запросе российского кредита на $3 млрд

Министерство финансов Беларуси не подтвердило сообщения в СМИ о запросе на российский кредит в сумме $3 млрд за счет остатка средств ранее предоставленного кредита на строительство БелАЭС.

"Мы работаем по ранее определённым договорённостям и не запрашивали досрочно получить средства (российского кредита на строительство БелАЭС - ИФ). Информацию (в СМИ - ИФ) не подтверждаем", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь Минфина Ирина Комар.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что на готовящейся встрече глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко может обсуждаться российский кредит Минску в размере $3 млрд, заметив, что говорить о повестке дня переговоров пока рано.

"По темам, которые будут на повестке дня готовящегося визита в Россию президента Белоруссии Лукашенко, пока преждевременно говорить", - сказал Песков журналистам.

"Визит продолжает готовиться, повестка дня формулируется. Пока не буду в какие-то детали вдаваться, считаем это преждевременным", - добавил он.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники ранее сообщила, что Лукашенко в рамках визита в Сочи, который должен пройти до конца февраля, попросит Россию о выделении еще одного кредита в размере более $3 млрд.

Речь идет о досрочном доступе к остатку средств, выделенных правительством РФ на строительство БелАЭС.

В 2011 году было заключено межправсоглашение о выделении Россией государственного кредита Белоаруси в размере $10 млрд на строительство станции. По данным Минфина РФ, на конец сентября 2020 года Беларусь использовала $4,5 млрд кредитных средств. Руководство Беларуси оценивало стоимость строительства БелАЭС в пределах $7 млрд.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, КРЕДИТ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]