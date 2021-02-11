Минфин Беларуси опроверг слухи о запросе российского кредита на $3 млрд

Министерство финансов Беларуси не подтвердило сообщения в СМИ о запросе на российский кредит в сумме $3 млрд за счет остатка средств ранее предоставленного кредита на строительство БелАЭС.
"Мы работаем по ранее определённым договорённостям и не запрашивали досрочно получить средства (российского кредита на строительство БелАЭС - ИФ). Информацию (в СМИ - ИФ) не подтверждаем", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь Минфина Ирина Комар.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что на готовящейся встрече глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко может обсуждаться российский кредит Минску в размере $3 млрд, заметив, что говорить о повестке дня переговоров пока рано.
"По темам, которые будут на повестке дня готовящегося визита в Россию президента Белоруссии Лукашенко, пока преждевременно говорить", - сказал Песков журналистам.
"Визит продолжает готовиться, повестка дня формулируется. Пока не буду в какие-то детали вдаваться, считаем это преждевременным", - добавил он.
Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники ранее сообщила, что Лукашенко в рамках визита в Сочи, который должен пройти до конца февраля, попросит Россию о выделении еще одного кредита в размере более $3 млрд.
Речь идет о досрочном доступе к остатку средств, выделенных правительством РФ на строительство БелАЭС.
В 2011 году было заключено межправсоглашение о выделении Россией государственного кредита Белоаруси в размере $10 млрд на строительство станции. По данным Минфина РФ, на конец сентября 2020 года Беларусь использовала $4,5 млрд кредитных средств. Руководство Беларуси оценивало стоимость строительства БелАЭС в пределах $7 млрд.
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