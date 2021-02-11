Дискурс с Лавриной: Встреча Посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова со студентами Университета АДА

9 февраля 2020 года в преддверии Дня дипломатического работника в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаила Бочарникова со студентами Азербайджанской дипломатической академии (Университета АДА).

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников выступил перед студентами с лекцией об истории российской дипломатии и рассказал о практике дипломатической работы, также ответил на интересующие их вопросы, включая вопросы развития двусторонних отношений в условиях новой геополитической реальности в регионе.

Встреча прошла в рамках авторской передачи заместителя председателя Русской общины Азербайджана Анастасии Лавриной «Дискурс с Лавриной». Проект предусматривает интервью с представителями государственной власти, деловых кругов, деятелями науки и образования, культуры и искусства, по вопросам развития взаимоотношений между Азербайджаном и Россией.

https://youtu.be/nTTF8Gd3REs