Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.061 RUR   0.023 GBR   2.3541 TRY   0.2409

Цена на нефть

10.02 $/bbl   WTI 58.68 0.32 Brent 61.47 0.38

Погода в Баку

  ночь день

11.02.2021 15:00

Дискурс с Лавриной: Встреча Посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова со студентами Университета АДА

9 февраля 2020 года в преддверии Дня дипломатического работника в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаила Бочарникова со студентами Азербайджанской дипломатической академии (Университета АДА).

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников выступил перед студентами с лекцией об истории российской дипломатии и рассказал о практике дипломатической работы, также ответил на интересующие их вопросы, включая вопросы развития двусторонних отношений в условиях новой геополитической реальности в регионе.

Встреча прошла в рамках авторской передачи заместителя председателя Русской общины Азербайджана Анастасии Лавриной «Дискурс с Лавриной». Проект предусматривает интервью с представителями государственной власти, деловых кругов, деятелями науки и образования, культуры и искусства, по вопросам развития взаимоотношений между Азербайджаном и Россией.

https://youtu.be/nTTF8Gd3REs

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]